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iPhone дешевеют на рынке РФ второй месяц подряд

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Российские продавцы продолжают снижать цены на смартфоны, эта тенденция наблюдается уже второй месяц подряд.
Падение цен связано не только с укреплением рубля, но также решением проблем с логистикой, ростом параллельного импорта и падением покупательской способности.

Ритейлеры снизили цены на iPhone до уровня зимы. Как сообщает Wildberries, сейчас iPhone 12 можно купить на 10% чем ранее, а iPhone 13 подешевел на 22%.

К примеру, iPhone XR 64 ГБ можно купить за 40 тыс. рублей.

Больше всего цены упали на самые дорогие версии iPhone. «Серые» экземпляры продавцы продают в среднем на 20% дешевле от цен официальных ритейлеров.

Так, iPhone 13 Pro Max на 1 ТБ можно купить за 150 тыс. рублей, при том что официальный такой смартфон стоит свыше 200 тыс. рублей.

Сейчас самым доступным смартфоном Apple в России считается iPhone SE 2020 году, который продают за 37 тыс. рублей.

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