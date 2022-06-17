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Компания МТС запускает сервис стриминга игр на базе технологии граничных вычислений

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Запуск игр происходит на подключённых к сервису компьютерах пользователей, а не в «облаке» как это происходит обычно.
МТС запускает игровой сервис Remote Play, который для нашего рынка является уникальным.

В связи с нехваткой вычислительных систем в России и проблемами с поставкой оборудования, разработчики сервисов вынуждены искать новые способы поддержки работы своих платформ.

Для работы Remote Play решено использовать компьютеры пользователей, которые подключены к платформе.

Для работы игрового сервиса используются технологии edge computing, которые позволяют использовать мощность пользовательских ПК через проводное или беспроводное соединения.

Для запуска игры через Remote Play достаточно устройство с Google Chrome или Edge, а для подключения клиента нужен ПК с Windows 10, видеокартой GTX 960 или Radeon R9 270X.

Пока Remote Play находится в стадии тестирования, затем он станет платным, но тарифы на игровой сервис пока не озвучивают.

Remote Play МТС
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