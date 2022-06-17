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Смартфон Poco F4 5G с процессором Snapdragon 870 будет представлен 23 июня 2022 года

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POCO F4 5G на глобальном рынке появится до конца текущего месяца, об этом сообщила представительство бренда в социальной сети.
Индийское подразделение POCO в Twitter написало, что 23 июня POCO F4 5G станет доступен в Индии, а также на других рынках.

Новинка станет технической копией Redmi K40S, то есть в устройстве будет 6,67-дюймовый экран с максимальной яркостью 1300 нит и частотой обновления 120 Гц.

В основе аппарата лежит Snapdragon 870, который дополнен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памятью UFS 3.1.

POCO F4 5G в основной камере получил датчик с разрешением 64 Мп, на лицевой стороне установлен 20 Мп сенсор. Питание устройству обеспечивает аккумулятор ёмкость 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. О ценах на POCO F4 5G пока ничего не сообщается.

Poco Poco F4 5G
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