Компания Adobe запустит бесплатную веб-версию графического редактора Photoshop

Photoshop является самым мощным графическим редактором, но для работы с ним требуется его установка на мощный компьютер.

Adobe намерена предоставить пользователям возможность работать с Photoshop на любом компьютере.

Для этого началось тестирование бесплатной версии Photoshop в вебе. Пока доступ к сервису есть только у Канады.

Веб-версия Photoshop будет полностью бесплатной, но ней закроют доступ к некоторым функциям, тогда как полный функционал будет только у платных подписчиков.

Сроки выхода веб-версии Photoshop для всего мира пока неизвестны.