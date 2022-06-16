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Компания Adobe запустит бесплатную веб-версию графического редактора Photoshop

На чтение 1 мин Опубликовано

Photoshop является самым мощным графическим редактором, но для работы с ним требуется его установка на мощный компьютер.
Adobe намерена предоставить пользователям возможность работать с Photoshop на любом компьютере.

Для этого началось тестирование бесплатной версии Photoshop в вебе. Пока доступ к сервису есть только у Канады.

Веб-версия Photoshop будет полностью бесплатной, но ней закроют доступ к некоторым функциям, тогда как полный функционал будет только у платных подписчиков.

Сроки выхода веб-версии Photoshop для всего мира пока неизвестны.

Photoshop
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