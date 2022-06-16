Студия GSC Game World показала начало игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На презентации игр компания Microsoft и студия GSC показали начало игры S.T.A.L.K.E.R 2, которая выйдет только в следующем году.

Трейлер под названием S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl демонстрирует графику проекта, но не раскрывает сюжет компании другие подробности.

Напомним, выход S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли, игра должны была выйти до конца текущего года, но на презентации было сказано, что выход состоится в 2023 году.

Стоит еще отметить, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет русской озвучки, также игра не будет продаваться в России. Озвучка будет только на украинском и английском, но субтитры на русском будут.