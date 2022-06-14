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Близится выход смартфона Xiaomi 12S на базе процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1

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Xiaomi скоро выпустит новый флагманский смартфон на базе самого производительного процессора компании Qualcomm.
В Geekbench засветился аппарат китайского производителя на базе чипа Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Предположительно модель получит название 12S. Пока неизвестно, что особенного кроме процессора будет в Xiaomi 12S.

Возможно компания только обновит платформу, а все остальное оставит от Xiaomi 12.

Также готовится Xiaomi 12 Ultra, который получит не только Snapdragon 8 Plus Gen 1, но и оптику от Leica. Некоторые источники уверяют, что сотрудничество Xiaomi и Leica коснется и 12S.

Xiaomi Xiaomi 12S
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