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Планшет Samsung Galaxy Tab A7 2022 Edition оснастят бюджетным процессором Unisoc T618

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Samsung решила обновить версию планшета, которая на рынок вышла в 2020 году.
Компания готовит обновление для планшета Galaxy Tab A7. Сейчас готовится версия под названием Galaxy Tab A7 2022 Edition.

В компании он проходит под обозначением SM-T503 и в нем произойдут серьезные изменения. Так, вместо Snapdragon 662 в Galaxy Tab A7 2020 в новинке намерены установить бюджетный Unisoc T618.

Galaxy Tab A7 2022 Edition получит 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной, также предусмотрен слот для карты памяти MicroSD.

Остальные параметры в планшете останутся без изменений, а это TFT дисплей с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Диагональ панели составит 10,4-дюйма.

В планшете также будет четыре динамика, стандартный разъем для наушников и аккумулятор емкостью 7040 мАч, который можно заряжать блоком питания мощностью 15 Вт.

Фронтальная камера в Galaxy Tab A7 получила датчик на 5 Мп, а основная на 8 Мп

Samsung Samsung Galaxy Tab A7 2022 Edition
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