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Samsung впервые за 10 лет поставила рекорд продаж на рынке смартфонов Японии

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Самые сильные позиции на японском рынке всегда были у местных производителей и компании Apple.
Сейчас самой высокой популярностью в Японии пользуются смартфоны от американского производителя. Судя по данным аналитиков, во втором квартале Apple занимает долю 56,8%.

В отчетный период Samsung продемонстрировала в Японии рекордный показатель 13,5%.

Такая доля у корейской компании впервые за последние 10 лет. Прошлый рекорд продаж телефонов Samsung в Японии был в 2013 году, тогда за первый квартал компания заняла 14,1% рынка.

В отчете аналитиков отмечается, что Samsung высоких продаж в отчетный период смогла добиться благодаря маркетинговой деятельности местных японских операторов связи в сфере 5G.

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