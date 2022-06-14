Lenovo представила новые игровые ноутбуки Legion R7000P и R9000P на базе процессоров AMD

Lenovo показала два новых игровых ноутбука линейки Legion. В частности, были продемонстрированы Legion R7000P и Legion R9000P. В основе новинок лежат процессоры Ryzen и графические карты от NVIDIA.

В Legion R7000P установлен 15,6-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц. Дисплей выполнен по технологии IPS, и как заявлено, он может обеспечить 100% охват цветового пространства sRGB.

В Legion R7000P может быть установлен процессор Ryzen 5 6600H или Ryzen 7 6800H, графическая платформа может использоваться NVIDIA RTX 3050 и RTX 3050 Ti.

Legion R9000P получил 16-дюмовый экран с параметрами как у Legion R7000P, но в нем уже добавили технологию HDR и функцию DC Dimming.

В старшей версии устанавливается только процессор Ryzen 7 6800H, но в зависимости от модификации под «капотом» может находится видеокарта NVIDIA RTX 3060 или RTX 3070 Ti

Новинки в продажу поступят с 17 июля по цене от 985 долларов за Legion R7000P и от 1270 долларов за Legion R9000P.