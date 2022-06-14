Инженера Блейка Лемойна отстранили от работы в Google после заявлений о наличии сознания у ИИ

В Google посчитали, что разработчик устал и отправили его в оплачиваемый отпуск.

Инженер Блейк Лемойн, работающий над чат-ботом LaMDA заявил руководству, что его детище обладает собственным разумом и сознанием. После таких слов специалиста отстранили от работы и дали ему деньги на отпуск.

LaMDA в Google считается самой передовой технологией. Платформа подключена к интернету и ведет собственное обучение на триллионах слов.

Лемойн должен был следить, чтобы нейросеть не использовала враждебные и дискриминационные высказывания.

Во время общения с чат-ботом инженер замечал, что LaMDA могла высказаться о своих правах и личности во время диалога по теме религия, а один раз нейросеть переубедила Лемойна о третьем законе робототехники Айзека Азимова (робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам).

После такого инженер и сделал вывод, что LaMDA обладает собственным разумом и сознанием. Но в Google так не считают, и по их мнению, это продвинутый алгоритм, который может вести диалог.