Новый 5G-чехол для смартфона Huawei P50 Pro раскупили за секунды

Huawei решила вопрос поддержки сетей пятого поколения отдельным аксессуаром.

В Китае начали продажи чехла для смартфона Huawei P50 Pro, который добавляет аппарату 5G. Такой чехол оказался очень востребованным, так как первую партию раскупили за секунды.

Huawei P50 Pro был выпущен только с 4G модемом, и это очень сильно расстроило поклонников компании, но так произошло из-за санкций против китайского производителя. Чтобы добавить 5G в Huawei P50 Pro было принято решение создать специальный чехол.

Его разработкой занималась компания Digital Source Technology. В нем есть поддержка 5G от Unicom и работает все это через eSIM.

Стоимость такого чехла составляет 120 долларов, и в дальнейшем выйдут подобные аксессуары для смартфонов Mate 40, Nova9, Mate 50 и Nova10.