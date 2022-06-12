Главная » Новости

Новые iPhone появятся на рынке РФ благодаря параллельному импорту

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Официально Apple отказалась поставлять в Россию свое новые модели смартфонов, но благодаря параллельному импорту у россиян открывается возможность покупать устройства с логотипом «яблока».
На Ozon уже можно купить iPhone 13 Pro Alpine Green, и скоро он станет доступен у других продавцов.

В «Связном» уже заявили, что готовятся к продажам iPhone 13 Pro Alpine Green. Смартфон скоро появится на сайте, причем помимо этого станут доступны смартфоны Samsung Galaxy A23, A33, A53 и A73

В «М.Видео» на сайте уже добавлен iPhone 13 Pro Alpine Green, но в карточке товара указано, что его нет в продаже.

Однако перед этим была выставлена цена в 140 тыс. рублей, некоторые пользователи успели сделать скриншот, до того как была отредактирована страничка с товаром.

iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Alpine Green
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.