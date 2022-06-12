Новые iPhone появятся на рынке РФ благодаря параллельному импорту

Официально Apple отказалась поставлять в Россию свое новые модели смартфонов, но благодаря параллельному импорту у россиян открывается возможность покупать устройства с логотипом «яблока».

На Ozon уже можно купить iPhone 13 Pro Alpine Green, и скоро он станет доступен у других продавцов.

В «Связном» уже заявили, что готовятся к продажам iPhone 13 Pro Alpine Green. Смартфон скоро появится на сайте, причем помимо этого станут доступны смартфоны Samsung Galaxy A23, A33, A53 и A73

В «М.Видео» на сайте уже добавлен iPhone 13 Pro Alpine Green, но в карточке товара указано, что его нет в продаже.

Однако перед этим была выставлена цена в 140 тыс. рублей, некоторые пользователи успели сделать скриншот, до того как была отредактирована страничка с товаром.