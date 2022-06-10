Компания Microsoft анонсировала выход приложения Xbox на телевизорах Samsung 2022 года

Еще в прошлом месяце сообщалось, что Microsoft намерена сделать телевизоры Samsung полноценной заменой игровой консоли.

Теперь эта информация подтвердилась официально. Компания не стала тянуть до мероприятия Xbox & Bethesda Games Showcase, и объявила, что в телевизорах Samsung 2022 модельного года появится приложение от Xbox, через которое можно будет запускать игры.

Через специальное приложение на телевизоре через облако можно будет играть в игры доступные в облачной библиотеке Game Pass и Fortnite.

Microsoft пока не озвучила, какие именно телевизоры Samsung получат такую возможность, да корейский производить пока тоже ничего не сообщил по этому поводу.