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Компания Apple обновила приложение CarPlay для автомобилей

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Новая версия платформы Apple CarPlay станет намного больше, чем просто мультимедийная система.

Новая версия Apple CarPlay в автомобилях появится до конца года, ее будут интегрировать в свои модели самые крупные мировые производители.

Платформа позволит использовать максимально выгодно все экраны в автомобиле, включая расположенный перед водителем.

Также CarPlay на экране будет отображать полезную информацию: можно увидеть обороты двигателя, текущую скорость и информацию, полученную от климатической установки.

Компания Apple обновила приложение CarPlay для автомобилей

Apple Apple CarPlay
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