Компания Apple обновила приложение CarPlay для автомобилей

Новая версия платформы Apple CarPlay станет намного больше, чем просто мультимедийная система.

Новая версия Apple CarPlay в автомобилях появится до конца года, ее будут интегрировать в свои модели самые крупные мировые производители.

Платформа позволит использовать максимально выгодно все экраны в автомобиле, включая расположенный перед водителем.

Также CarPlay на экране будет отображать полезную информацию: можно увидеть обороты двигателя, текущую скорость и информацию, полученную от климатической установки.