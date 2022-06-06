Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 получат функцию измерения температуры тела

Samsung в новом поколении смарт-часов Galaxy Watch 5 установит датчик температуры, об чем стало известно из обнаруженной функции в приложении Samsung Health.

В бета-версии оболочки One UI 4.5 нашли упоминание датчика температуры. В Watch 4 его нет, поэтому он относится только к новой версии смарт-часов.

Датчик температуры будет следить за температурой тела пользователя в постоянном режиме, так как в программе была настройка отслеживания температуры во время сна.

Предположительно, датчик температуры будет в Watch 5 Pro, но возможно производитель установит его на всю серию Watch 5. Ранее сообщалось, что в Galaxy Watch 5 исчезнет безель и самая младшая версия Classic.