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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 получат функцию измерения температуры тела

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Samsung в новом поколении смарт-часов Galaxy Watch 5 установит датчик температуры, об чем стало известно из обнаруженной функции в приложении Samsung Health.

В бета-версии оболочки One UI 4.5 нашли упоминание датчика температуры. В Watch 4 его нет, поэтому он относится только к новой версии смарт-часов.

Датчик температуры будет следить за температурой тела пользователя в постоянном режиме, так как в программе была настройка отслеживания температуры во время сна.

Предположительно, датчик температуры будет в Watch 5 Pro, но возможно производитель установит его на всю серию Watch 5. Ранее сообщалось, что в Galaxy Watch 5 исчезнет безель и самая младшая версия Classic.

Samsung Samsung Galaxy Watch 5
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