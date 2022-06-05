Компания Apple сделает интерфейс iPad схожим с интерфейсом MacBook

Apple старается сделать iPadOS похожей на macOS, но возможности мобильной операционной системы пока уступают версии для ПК.

Apple на следующей неделе представит iPadOS 16, которая получит большое количество изменений, и станет еще сильнее похожа на операционную систему для планшетов.

Как сообщают источники, в iPadOS 16 появится возможность менять размер окон и намного быстрее переключаться между приложениями.

Также будет улучшена возможность работы одновременно с двумя запущенными программами.

По данным редактора Bloomberg Марка Гурмана, на WWDC 2022 операционная система iPadOS 16 станет одним из самых громких анонсов.