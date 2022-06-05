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Компания Apple сделает интерфейс iPad схожим с интерфейсом MacBook

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Apple старается сделать iPadOS похожей на macOS, но возможности мобильной операционной системы пока уступают версии для ПК.
Apple на следующей неделе представит iPadOS 16, которая получит большое количество изменений, и станет еще сильнее похожа на операционную систему для планшетов.

Как сообщают источники, в iPadOS 16 появится возможность менять размер окон и намного быстрее переключаться между приложениями.

Также будет улучшена возможность работы одновременно с двумя запущенными программами.

По данным редактора Bloomberg Марка Гурмана, на WWDC 2022 операционная система iPadOS 16 станет одним из самых громких анонсов.

Apple iPadOS
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