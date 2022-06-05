Главная » Новости

Флагманский смартфон Xiaomi 12 подешевел в Китае до 405 долларов

На чтение 1 мин Просмотров 129 Опубликовано

Xiaomi 12 стал значительно дешевле на китайском рынке, а значит скоро аппарат начнет существенно дешеветь и на глобальном рынке.

Портал JD Mobile Communications сообщил, что флагманский аппарат Xiaomi 12 предлагается за 405 долларов.

На старте продаж устройство в Китае было доступно за 570 долларов.

Напомним, Xiaomi 12 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 и памятью типа LPDDR5 и UFS 3.1.

Дисплей в аппарате AMOLED, его диагональ составляет 6,28-дюйма, а частота обновления 120 Гц.

В смартфоне также установлен основной датчик на 50 Мп, и это сенсор Sony IMX766, который считается лучшим на рынке.

Xiaomi Xiaomi 12
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.