Флагманский смартфон Xiaomi 12 подешевел в Китае до 405 долларов

Xiaomi 12 стал значительно дешевле на китайском рынке, а значит скоро аппарат начнет существенно дешеветь и на глобальном рынке.

Портал JD Mobile Communications сообщил, что флагманский аппарат Xiaomi 12 предлагается за 405 долларов.

На старте продаж устройство в Китае было доступно за 570 долларов.

Напомним, Xiaomi 12 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 и памятью типа LPDDR5 и UFS 3.1.

Дисплей в аппарате AMOLED, его диагональ составляет 6,28-дюйма, а частота обновления 120 Гц.

В смартфоне также установлен основной датчик на 50 Мп, и это сенсор Sony IMX766, который считается лучшим на рынке.