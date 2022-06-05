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ЕС утвердит единый стандарт зарядного порта для цифровых устройств на следующей неделе

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После принятия единого стандарта на территории ЕС, производители будет обязаны выполнять требования.

На следующей неделе законодатели ЕС проведут встречу для утверждения единого стандарта для зарядки цифровых устройств. Принять решение комиссия должна 7 июня.

Против единого стандарта выступает Apple, так как она использует в мобильной технике для зарядки в основном порт Lightning.

Если на следующей неделе в ЕС примут закон о едином разъеме зарядки, то производители должны будут его начать исполнять с 2024 года.

USB Type-C должен будет использоваться не только в смартфонах и планшетах, но также камерах, беспроводных наушниках, колонках и портативных приставках.

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