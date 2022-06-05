Энтузиасты запустили в BIOS игру Doom

Doom многие считают прародителем шутеров от первого лица. Классическая версия игры вышла очень давно и ее уже куда только не портировали, и на чем только не запускали.

В этот раз 3D-шутера Doom энтузиасты запустили на BIOS.

Это стало возможным после выхода открытой альтернативы BIOS и UEFI.

Для этого использовали Coreboot версии 4.17. Это программное обеспечение позволяет запускать дополнительное ПО, и в этот раз в качестве «полезной нагрузки» выступил классический шутер.

Стоит отметить, что Doom запускали на принтерах, сенсорной панели MacBook Pro и даже на фотоаппарате и калькуляторе.