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Бюджетные монстры автономности смартфоны Infinix Hot 12 Play NFC и Hot 12i дебютировали в России

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Infinix для российского рынка представила два новых смартфона Infinix Hot 12 Play NFC и Hot 12i. Они с 15 июня поступят в продажу в магазинах по цене 10 990 и 9 990 рублей соответственно.

Это цены специального предложения, которые будут действовать на старте продаж, затем их поднимут до 12 990 и 11 990 соответственно.

Infinix Hot 12 Play NFC получил 6,82-дюймовый экран с разрешением 720 х 1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В основе бюджетного смартфона лежит процессор Unisoc T610, который питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч.

С фронтальной стороны в аппарате размещена камера на 8 Мп, а на задней панели основной модуль получил фотодатчик на 13 Мп.

Бюджетные монстры автономности смартфоны Infinix Hot 12 Play NFC и Hot 12i дебютировали в России

Infinix Hot 12i в отличие от старшей версии оснащен экраном 6,6-дюйма, аккумулятором на 5000 мАч и процессором MediaTek Helio A22.

В Infinix Hot 12i отсутствует NFC, а фронтальная камера встроена в каплевидный вырез. Infinix Hot 12 Play NFC и Hot 12i будут предлагаться с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Бюджетные монстры автономности смартфоны Infinix Hot 12 Play NFC и Hot 12i дебютировали в России

Infinix Infinix Hot 12 Play NFC Infinix Hot 12i
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