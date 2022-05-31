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Фотографии макетов iPhone 14 показали отсутствие привычного выреза в экране старших моделей

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Новое поколение iPhone по традиции будет представлено в сентябре, но скорее всего Apple не сможет удивить внешностью аппаратов, так как она уже раскрыта разными источниками.
В сети снова показали макеты iPhone 14, и в этот раз они максимально близки по внешности к будущим смартфонам. Обычно подобные макеты используют производители чехлов.

На фото можно увидеть более крупный блок основной камеры в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. По слухам в их верхней части экрана будет два выреза для камер.

iPhone 14 и iPhone 14 Max останутся с привычной «челкой». Все модели получат процессор, выпущенный по 5-нанометровому техпроцессу.

Фотографии макетов iPhone 14 показали отсутствие привычного выреза в экране старших моделей Фотографии макетов iPhone 14 показали отсутствие привычного выреза в экране старших моделей Фотографии макетов iPhone 14 показали отсутствие привычного выреза в экране старших моделей

iPhone iPhone 14
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