Компания Honor представила смартфоны Honor 70 Pro, 70 Pro+ и 70 5G

Компания Honor на домашнем рынке провела презентацию смартфонов, где были показаны модели Honor 70 5G, Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+.

Модели Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+ созданы на базе процессоров Dimensity, только в первом установлен чип Dimensity 8000, а во втором — Dimensity 9000.

Это очень мощные процессоры особенно Dimensity 9000, за счет которого Honor 70 Pro+ по производительности обойдет другие флагманские смартфоны, включая Samsung Galaxy S22 Ultra.



В Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+ основной акцент делается на камеры. Основной датчик Sony IMX800 на 54 Мп с оптическим форматом 1/1,49 дюйма.

Также в блоке установлен 50 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом и 8 Мп с телеобъективом, у которого 3-х кратный оптический зум и стабилизация изображения.

Для работы камеры в смартфонах используется фирменный процессор Honor Image Engine. С фронтальной стороны в новинках установлен 50 Мп фотодатчик, под экраном находится сканер отпечатка пальца.

Сам дисплей диагональю 6,78 дюйма с частотой 120 Гц.



В продаже будет Honor 70 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Цена таких версий 555 долларов, 600 и 660 долларов соответственно. Honor 70 Pro+ предложат в модификациях 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене 450 и 690 долларов.

Аппараты будут поставляться с предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1.