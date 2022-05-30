AyaNeo портативные приставки Air разработала на базе Ryzen 5000U и новых AMD Mendocino

Дешевая портативная консоль, которую уже назвали конкурентом Steam Deck, скорее всего не сможет с ней конкурировать.

Появились данные про APU приставку под названием Ayaneo Air Plus. Как оказалось, в ней установили AMD Mendocino. В этом чипе графическое ядро содержит 128 потоковых процессоров, при том что в Steam Deck их 512.

Таким образом, консоль не сможет запускать игры даже в 720p, несмотря на то что в Ayaneo Air Plus установят дисплей 1080p.

Данные о процессоре предоставил ресурс Videocardz, а это авторитетный источник, но возможно он все-таки ошибается.

Напомним, Ayaneo Air Plus на рынке будет предлагаться за 290 долларов.