Хакеры вынуждены платить $5 тыс. в месяц за доступ к ПО для кражи денежных средств

Не всегда похитители денежных средств со смартфона являются разработчиками трояна, зачастую они используют уже созданную другим человеком программу.

В Eset сообщили, что за использования трояна ERMAC мошенники платят разработчику 5 тыс. долларов в месяц независимо от результата.

В компании Eset отметили, что ERMAC является очень дорогим для мошенников, при этом самым эффективным.

Он способен маскироваться под 467 банковских приложений и криптокошельков. После попадания трояна на смартфон он от пользователя просит 43 разрешения, среди них есть и особые службы.

После активации вирус перекрывает стартовую страницу банковского клиента и начинает сбор данных для входа в приложение.