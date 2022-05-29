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Компания REALME представила смартфон GT Neo 3 Naruto Edition

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Realme в Китае начала прием заказов на специальную версию смартфона GT Neo 3.
Китайский производитель выпустил модель под названием GT Neo 3 Naruto Edition. Технически она не отличается от обычной версии, и главное отличие в оформлении.

Аппарат получил оформление в стиле популярного аниме, а цветовое исполнение выполнено в расцветке главного героя.

Компания REALME представила смартфон GT Neo 3 Naruto Edition

В остальном GT Neo 3 Naruto Edition полностью идентичен GT Neo 3. В смартфоне установлен 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и сенсорной подложкой с частотой опроса 1000 Гц.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 8100 и 12 ГБ оперативной памяти. Специальная версия будет доступна только с 256 ГБ постоянной памяти.

Стоимость GT Neo 3 Naruto Edition на китайском рынке составит 2799 юаней, что примерно 415 долларов. «Живые» продажи спецверсии состоятся 31 мая.

Компания REALME представила смартфон GT Neo 3 Naruto Edition

Realme Realme GT Neo 3 Naruto Edition
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