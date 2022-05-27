Пилота «Формулы-1» Себастьяна Феттеля обокрали в Барселоне и он сам бросился в погоню за ворами

Apple уже давно предлагает приложение Find My для того чтобы можно было найти пропавшие гаджеты компании.

Немецкий пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель рассказал историю как он через Find My следил за ворами сумки.

У гонщика в Барселоне украли сумку с вещами, в которой находились наушники AirPods. Их местоположение можно отследить через приложение Find My.

Феттель сразу не стал обращаться в полицию, и после пропажи открыл приложение на смартфоне.

Через него он знал где находится его сумка, но воры видимо понимали, что их могут отследить через наушники, поэтому они их выкинули.

AirPods Себастьян Феттель нашел, а вот сумку нет, поэтому ему в итоге пришлось обратится в полицию.

Ранее Феттель через AirTag смог отследить свой багаж, который был утерян авиакомпанией.