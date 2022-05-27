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В сервисе 2ГИС стал доступен навигатор для велосипедов и самокатов

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Разработчики 2ГИС выпустили большое обновление для картографического сервиса, теперь в нем есть навигатор для велосипедов и самокатов.
Напомним, 2ГИС сейчас входит в экосистему СберБанка, и сервис активно развивается. В нем регулярно добавляют новые функции и устраняют ошибки.

В последнем обновлении 2ГИС появились места аренды самокатов «Юрента», причем в Казахстане и Минске можно через карты увидеть, где находятся парковки самокатов компании Jet.

В пешем режиме появилась информация о перепаде высот, то есть можно на карте увидеть, где расположены ступеньки или крутые подъёмы и спуски.

Такой же режим добавили при построении навигации на велосипеде.

В автомобильной навигации добавили альтернативные маршруты с учетом ситуации на дорогах. Также был немного изменен интерфейс.

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