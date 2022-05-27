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Компания HTC впервые за много лет выпустит флагманский смартфон

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О новом смартфоне от компании HTC стало известно от нидерландского ведомства сертификации мобильных устройств.

На Telefication появилось сообщение, что аппарат HTC 2QBK200 прошел сертификацию, а значит устройство готово к выпуску на мировой рынок.

Про будущий смартфон информации пока нет, но ранее в марте было сказано, что HTC готовится к выпуску флагманской модели на базе операционной системы Android.

Напомним, последний флагман от HTC вышел в 2018 году и это была модель HTC U12+.

В новом смартфоне ожидается интеграция приложений с платформой-метавселенной HTC с открытым исходным кодом, а также дополнительные программы для работы с дополненной и виртуальной реальностью.

HTC
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