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Президент Nokia Пекка Лундмарк заявил о начале отказа человечества от смартфонов уже в 2030 году

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Эпоха телефонов закончилась после массового распространения смартфонов, но и они не могут существовать на мировом рынке вечно, ведь с развитием технологий их потеснят другие устройства.

Глава Nokia рассказал, что произойдет до 2030 года на рынке «умных» гаджетов.

Как считает директор Nokia Пекка Лундмарк, с выходом 6G и его массовом распространении «смартфон перестанет быть самым распространенным интерфейсом», но что их заменит пока неизвестно.

Возможно это будут смарт-очки с дополненной реальностью или интегрированные с человеком системы.

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