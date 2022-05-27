В Китае военные специалисты намерены ликвидировать спутники Starlink Илона Маска

В Китае выступают за разработку военных систем, способных уничтожать спутники Starlink компании SpaceX.

С инициативой по созданию такого оружия выступил Пекинский институт телекоммуникаций cил стратегического обеспечения.

Исследователи из института Китая опубликовали статью, в которой написано, что Starlink несет угрозу для Китая, так как через них беспилотники и малозаметные боевые самолеты могут передавать данные в 100 раз быстрее.

В статье выступили за создание системы, которая может следить и уничтожать спутники Starlink, находящиеся на низкой орбите.

В Китае также считают, что спутники Starlink с ионными двигателями, которые нужны для поддержания орбиты, могут использоваться для уничтожения других спутников за счет пересечения траектории.