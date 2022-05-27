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Компания TCL прогнозирует выход улучшенных версий PS5 Pro и Xbox Series в 2023-2024 годах

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TCL на презентации раскрыла некоторые данные о новых версиях игровых консолей.
Китайский производитель телевизоров на своей презентации новых панелей упомянул на слайдах консоли Sony и Xbox.

На слайде был 2023 и 2024 год. Ожидается, что в это время будут представлены новые версии игровых консолей, и производитель телевизоров уже готовится, чтобы панели были совместимы с ними.

Компания TCL прогнозирует выход улучшенных версий PS5 Pro и Xbox Series в 2023-2024 годах
По данным TCL, приставки уже будут выдавать 120 к/с в разрешении 4K UHD на уровне рендеринга, без него уже можно будет выводить картинку в 8К.

Также была упомянута Radeon RX 7700 XT, которую решили взять за основу для сравнения производительности консоли.

Стоит отметить, что Radeon RX 7700 XT еще не представлена, но по слухам у нее будет 4096-5120 потоковых процессоров.

Компания TCL прогнозирует выход улучшенных версий PS5 Pro и Xbox Series в 2023-2024 годах

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