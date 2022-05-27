Точные изображения iPhone 14 Pro продемонстрировали различные изменения дизайна

Авторитетный инсейдер Джон Проссер показал точные компьютерные рендеры iPhone 14 Pro, причем изображения делал дизайнер Ян Зелб по подсказкам Проссера.

Как сказал Проссер, рендерные изображения были выполнены по точным чертежам, предназначенным для выполнения макета, который получают производители чехлов.

Сообщается, что в iPhone 14 Pro уже не будет «челки» и вместо нее появится два выреза в экране — один для фронтальной камеры, а второй овальный для камер True Depth.

В аппарате также должны установить 48 Мп камеру, что приведет к увеличению блока, и из-за этого будут изменены скругления корпуса.

Ожидается что презентация серии смартфонов iPhone 14 состоится в сентябре.