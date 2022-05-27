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«Мегафон» ускорит Интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам

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У «Мегафона» есть технология, которая позволяет увеличить скорость интернета для определенного номера или номеров.
С 26 мая для школьников и студентов оператор по всей России позволит пользоваться опцией pre-5G, которая до 50% быстрее обычной скорости.

Такая привилегия будет работать в течение месяца, причем подключение будет происходить бесплатно, но только на тарифах линейки «Безпереплат».

К тому же сейчас на тарифы этой линейки можно подключится со скидкой 20%.

Напомним, по результатам сервиса измерения скорости интернета от компании Ookla «Мегафон» является оператором с самым быстрым интернетом в России.

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