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Приложения Android на систему Windows 11 становятся доступны ещё в 5 регионах

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Microsoft постепенно интегрирует работу смартфонов под управлением Android со своей операционной системой Windows.
Еще в Windows 10 была добавлена синхронизация смартфона под управлением Android со специальным приложением, которое позволяет просматривать на компьютере фотографии, читать и отвечать на сообщения и даже отвечать на звонки.

В Windows 11 добавили возможность открыть Android-приложения.

Эта функция сначала была доступна только участникам программы тестирования Windows Insiders, затем она появилась и в стабильных версиях ОС, но только в США.

Скоро в тестировании участие смогут принять еще пользователи из Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании.

Точных сроков расширения географии программы тестирования приложений Android на Windows 11 пока не озвучивают.

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