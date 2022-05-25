Приложения Android на систему Windows 11 становятся доступны ещё в 5 регионах

Microsoft постепенно интегрирует работу смартфонов под управлением Android со своей операционной системой Windows.

Еще в Windows 10 была добавлена синхронизация смартфона под управлением Android со специальным приложением, которое позволяет просматривать на компьютере фотографии, читать и отвечать на сообщения и даже отвечать на звонки.

В Windows 11 добавили возможность открыть Android-приложения.

Эта функция сначала была доступна только участникам программы тестирования Windows Insiders, затем она появилась и в стабильных версиях ОС, но только в США.

Скоро в тестировании участие смогут принять еще пользователи из Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании.

Точных сроков расширения географии программы тестирования приложений Android на Windows 11 пока не озвучивают.