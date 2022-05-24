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Китайская Xiaomi представила недорогие телевизоры EA58 2022 и EA60 2022 года

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Xiaomi на домашнем рынке показала новые телевизоры EA58 2022 и EA60 2022, которые получили экраны диагональю 58 и 60 дюймов.
Это недорогие телевизоры, которые в розничных магазинах, а также онлайн-площадках будут предлагаться по цене 255 долларов за 58-дюймовую версию и 285 долларов за 60-дюймовую.

Китайская Xiaomi представила недорогие телевизоры EA58 2022 и EA60 2022 года

Новинки получили металлическую тонкую рамку, экраны с разрешением 4К и акустическую систему мощностью 20 Вт.

В основе телевизоров лежит четырехъядерный процессор на Cortex-A53 и 1,5 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в телевизорах установлено всего 8 ГБ.

Также в телевизорах установили микрофоны для работы с голосовым помощником XiaoAI.

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