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Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 11 SE по цене 150 долларов

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Новый бюджетный смартфон стал самым доступным устройством компании с поддержкой сетей пятого поколения.
Глава Xiaomi Лей Цзюнь анонсировал Redmi Note 11 SE, в котором установлен процессор MediTek Dimensity 700 с модемом 5G.

Этот аппарат на рынке Китая будет доступен по цене 150 долларов, причем в нем будет установлен 6,5-дюймовый FullHD+ экран с частотой обновления 90 Гц.

В верхней части дисплея будет отверстие для фронтальной камеры, а на тыльной стороне разместят 48 Мп основную камеру.

Питание аппарату обеспечит аккумулятор на 5000 мАч. Redmi Note 11 SE будет предлагаться со 128 ГБ постоянной памяти.

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 11 SE по цене 150 долларов

Redmi Redmi Note 11 SE
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