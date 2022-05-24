Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 11 SE по цене 150 долларов

Новый бюджетный смартфон стал самым доступным устройством компании с поддержкой сетей пятого поколения.

Глава Xiaomi Лей Цзюнь анонсировал Redmi Note 11 SE, в котором установлен процессор MediTek Dimensity 700 с модемом 5G.

Этот аппарат на рынке Китая будет доступен по цене 150 долларов, причем в нем будет установлен 6,5-дюймовый FullHD+ экран с частотой обновления 90 Гц.

В верхней части дисплея будет отверстие для фронтальной камеры, а на тыльной стороне разместят 48 Мп основную камеру.

Питание аппарату обеспечит аккумулятор на 5000 мАч. Redmi Note 11 SE будет предлагаться со 128 ГБ постоянной памяти.