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В России стали доступны для заказа смартфоны iPhone 14

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В России стартовал прием заказов на iPhone 14, причем уже сейчас можно их заказать, определены цены и модификации.
Принимает заказы известная всем компания Caviar, которая занимается выпуском роскошных смартфонов.

Caviar предлагает не только оформить заказ на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в особых версиях, но также предлагает несколько вариантов исполнения.

Стоимость самой доступной версии роскошного смартфона составляет 254 тыс. рублей, самая богатая отделка аппарата обойдется в 864 тыс. рублей.

Напомним, серия iPhone 14 будет представлена только осенью, и скорее всего официально на российский рынок ее поставлятьь не будут.

В России стали доступны для заказа смартфоны iPhone 14 В России стали доступны для заказа смартфоны iPhone 14

Caviar iPhone 14
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