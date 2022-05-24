Xiaomi совместно с выпустит Leica выпустит в июле флагманский смартфон

Xiaomi уже давно старается занять лидирующую позицию в мобильной фотосьемки, и для этого она каждый год выпускает камерафон, который действительно показывает лучшие результаты.

Скоро будет выпущен еще один смартфон с оптикой от Leica, причем специалисты последней участвовали непосредственно в создании гаджета.

Президент Xiaomi Group China Лу Вейбинг показал тизер, в котором анонсировали смартфон с камерой от Leica. Свой пост глава китайкой компании подписал как «новая эра мобильных изображений».

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, и скорее всего это будет Xiaomi 12 Ultra с камерой от Leica.

Стоит напомнить, что китайские производители объединили свои усилия с известными производителями фотокамер. Oppo и OnePlus сотрудничает с Hasselblad, а Vivo работает с Zeiss.