Huawei представила 16-дюймовый ноутбук MateBook 16s на базе процессора Intel Core i9-12900H

Huawei представила ноутбук MateBook 16s с 14-ядерным процессором. В новинке используется Core i9-12900H, который при максимальной нагрузке работает на частоте 5,0 ГГц.

Топовый процессор предлагается в самой дорогой комплектации нового ноутбука, базовая версия доступна с Core i5, есть также версия на базе Core i7.

Huawei MateBook 16s получил 16-дюймовый экран с разрешением 2520х1680 пикселей и охватом 100% цветового пространства sRGB.

Питание модели обеспечивает аккумулятор на 84 Втч. Ее можно заржать быстрой зарядкой, которая всего за 30 минут обеспечит 50% заряда.

В Китае базовая модификация ноутбука с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD накопителем будет стоить 1045 долларов, за версию с Core i7 придется заплатить 1195 долларов.

Самая дорогая версия с Core i9-12900H 16 ГБ ОЗУ и SSD 1 ТБ обойдется в 1495 долларов. Продажи модели стартуют с 6 июня.