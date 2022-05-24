Samsung начала в России продажи смартфонов Galaxy A-серии

Цены на смартфоны оказались очень высокими в сравнении с европейскими.

Крупнейшие ритейлеры начали продажи новых моделей смартфонов Samsung. Все они уже завезены по новой схеме – параллельный импорт.

Ранее эксперты предупреждали, что такая схема поставок товаров приведет к удорожанию техники на 20-30%, и судя по сему они оказались правы.

Если ранее Galaxy A52 предлагался в России за 30 000 рублей, то теперь его преемник стоит 40 000 рублей.

В Европе Galaxy A53 оценивается в 350 евро, что в пересчете составляет 22 000 рублей.

На прилавках также появился Galaxy A73, который сейчас в России оценивается в 69 990 рублей за версию с 256 ГБ памяти.

Для сравнения в Индии эта модель оценивается в 44 450 рупий (35 000 рублей).

Другие смартфоны корейской компании тоже уже предлагаются. Так, в магазинах появились Galaxy A13 и Galaxy A23, их продавцы оценивают сейчас в 20 000 и 25 000 рублей, Galaxy A33 продают за 37000 рублей.