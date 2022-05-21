TikTok намерен выйти на игровой рынок

Reuters пишет, что TikTok находится в процессе тестирования функции, с помощью которой пользователи могут играть на платформе, и что они намерены занять неплохую долю на игровом рынке.

Сразу четыре неназванных источника издания утверждают, что тестирование проходило во Вьетнаме и является частью плана выхода на игровой рынок.

TikTok принадлежит китайской ByteDance и имеет более миллиарда активных пользователей ежемесячно.

По словам источников, TikTok планирует предлагать игры в основных частях Юго-Восточной Азии уже в третьем квартале 2022 года.

Представитель компании заявил, что TikTok протестировал тип мини-игр HTML5 для приложения через связь с внешними разработчиками игр и студиями Zynga, но не стал комментировать, какие планы у них есть на Вьетнам или игры в целом.

Сегодня пользователи TikTok могут транслировать игры, но в большинстве случаев пользователи не могут играть в игры внутри приложения TikTok.

Для начала планируется предлагать мини-игры, но в планах расширять возможности.

Стоит отметить, что пользователи китайской версии TikTok, Douyin, могут играть на платформе с 2019 года.