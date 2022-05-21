IPhone 13 и Galaxy A12 стали самыми покупаемыми смартфонами на рынке за 1 квартал 2022 года

По данным аналитиков, на глобальном рынке пользуется спросом iPhone 13 и Samsung Galaxy A12. Таким образом покупатели в меру своих возможностей выбирают или флагманские устройсва, или аппараты начального уровня.

Аналитик Франсиско Джеронимо из IDC сообщил, что первая «пятерка» на мировом рынке состоит из моделей от компании Apple и Samsung.

Причем на рынке первых два места принадлежит iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max, и только на третьей строчке расположился Samsung Galaxy A12, который относится к начальному уровню.

Замыкают «пятерку» лидеров iPhone 13 Pro и Galaxy A32.