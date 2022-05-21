Обновлённый «Ведьмак 3» для игровых консолей PS5 и Xbox Series выйдет в конце 2022 года

В прошлом месяце разработчики обновленной версии Witcher 3: Wild Hunt перенесли релиз проекта на неопределённый срок.

По слухам, это произошло из-за разрыва сотрудничества с российской студией Sabre Interactive, которая занималась проектом.

Накануне студия CD Projekt Red сообщила, что обновлённая Witcher 3: Wild Hunt появится в четвертом квартале 2022 года.

Разработчики обещают на PS5 и Xbox Series улучшенную графику и появление трассировки лучей.

Также в обновленной версии добавят новый контент.

В CD Projekt Red обещают обновлённую Witcher 3: Wild Hunt владельцам оригинальной версии раздать бесплатно.