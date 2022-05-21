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Защищенный смартфон Doogee S98 Pro вышел на рынок России за 43 000 рублей

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Doogee продажи своего флагманского защищённого смартфона начнет в начале следующего месяца, он будет предлагаться через фирменный магазин компании на площадке AliExpress.
Производитель продолжает раскрывать подробности про Doogee S98 Pro. Этот защищенный смартфон получил телевизор и камеру ночного видения. Также устройство удостоилось премии Good Design Award за дизайн.

Doogee S98 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти в РФ будет доступен по цене 43 тыс. рублей.

На глобальном рынке модель оценили в 439 долларов, но на старте продаж ее можно будет купить со скидкой за 329 долларов.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G96. Его питает аккумулятор на 6000 мАч, который поддерживает зарядку блоком питания мощностью 33 Вт и беспроводную 15-ватную зарядку.

На тыльной стороне в большом блоке для камер находится основной 48 Мп датчик Sony IMX582, 20 Мп камера ночного видения и модуль тепловизора.

Экран в новинке 6,3-дюймовый IPS с разрешением Full HD+. Ткже она защищена по стандартам IP68 / IP69K и MIL-STD-810H. Работает устройство под управлением Android 12.

Doogee Doogee S98 Pro
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