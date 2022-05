Sony опубликовала список бесплатных игр на PlayStation для подписки PS Plus

В компании Sony рассказали, какие игры войдут по подписке PlayStation Plus в двух тарифах — Extra и Premium.

На презентации новых подписок упоминалось о 400 проектах, но на старте их будет намного меньше. Видимо количество игр со временем будет расширятся и достигнет указного количества.

В списке уже есть игры, которые пока отсутствуют на каких-либо платформах, и поиграть в них можно только на консолях японской компании.

В Premium также войдут классические игры и ремастеры классических игр. Что касается проектов для PlayStation 3, то их можно будет запускать только из облака, но лишь в ряде стран.

В целом максимальная подписка PlayStation Plus станет серьезным конкурентом Xbox Game Pass, но в отличие от последней у модели от Sony больше игр с высокими оценками и есть те, которые недоступны на ПК и других платформах.

PlayStation Plus в Азии откроют с 24 мая, а со 2 июня подписку можно будет оформить в Японии.

С середины следующего месяца оформить подписку смогут в Северной и Южной Америке. В остальных странах запуск сервиса запланирован на 27 июня.

1. Alienation;

2. Bloodborne;

3. Concrete Genie;

4. Days Gone;

5. Dead Nation Apocalypse Edition;

6. Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut;

7. Demon’s Souls;

8. Destruction AllStars;

9. Everybody’s Golf;

10. Ghost Of Tsushima Director’s Cut;

11. God of War;

12. Gravity Rush 2;

13. Gravity Rush Remastered;

14. Horizon Zero Dawn;

15. Infamous First Light;

16. Infamous Second Son;

17. Knack;

18. LittleBigPlanet 3;

19. LocoRoco Remastered;

20. LocoRoco 2 Remastered;

21. Marvel’s Spider-Man;

22. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;

23. Matterfall;

24. MediEvil;

25. Patapon Remastered;

26. Patapon 2 Remastered;

27. Resogun;

28. Returnal;

29. Shadow of the Colossus;

30. Tearaway Unfolded;

31. The Last Guardian;

32. The Last of Us Remastere;

33. The Last of Us: Left Behind;

34. Until Dawn;

35. Uncharted The Nathan Drake Collection;

36. Uncharted 4: A Thief’s End;

37. Uncharted: The Lost Legacy;

38. WipEout Omega Collection.

39. Ashen;

40. Assassin’s Creed Valhalla;

41. Batman: Arkham Knight;

42. Celeste;

43. Cities: Skylines;

44. Control: Ultimate Edition;

45. Dead Cells;

46. Far Cry 3 Remaster;

47. Far Cry 4;

48. Final Fantasy XV Royal Edition;

49. For Honor;

50. Hollow Knight;

51. Marvel’s Guardians of the Galaxy;

52. Mortal Kombat 11;

53. Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4;

54. NBA 2K22;

55. Outer Wilds;

56. Red Dead Redemption 2;

57. Resident Evil;

58. Soulcalibur VI;

59. South Park: The Fractured but Whole;

60. The Artful Escape;

61. The Crew 2;

62. Tom Clancy’s The Division.