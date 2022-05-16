Xiaomi объявила распродажу в РФ со скидками до 20 000 рублей с 16 по 20 мая

С 16 по 20 мая компания Xiaomi запустила новую акцию «Всё для умного дома». В ее рамках со скидками будут предлагаться смартфоны и другие товары компании с большой скидкой.

Скидки на цифровую технику производителя достигают 20 тыс. рублей, но такая скидка доступна только на некоторый товар.

Так, флагманский Xiaomi 12 Pro в РФ на официальном сайте производителя можно купить за 114 990 рублей, вместо 134 990 рублей. Помимо этого к смартфону за 1 рубль еще в подарок предлагают смарт-часы.

На Redmi Note 10S в период проведения акции скидка составляет 6000 рублей, а на Poco X4 Pro 5G в модификации 8/256 ГБ цена снижена на 16 000 рублей.

Poco X4 Pro 5G предлагают за 34 990 рублей вместо 50 990 рублей.

Популярный Redmi Note 10T до 20 мая можно купить за 17 990 рублей. Более подробно с предложениями от Xiaomi можно ознакомится на сайте производителя.