В операционной системе iOS 16 обновятся приложения Apple, но выглядеть они будут так же

До презентации новых версий операционных систем от Apple осталось совсем немного. Конференция разработчиков пройдет с 6 по 10 июня и на ней традиционно покажут новые версии ОС.

В этом году будут представлены iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 и macOS 13, и как написал обозревать Bloomberg Марк Гурмэн, в новой версии платформы для смартфонов произойдут небольшие изменения.

Выглядеть iOS 16 будет, как и прежде, но в ней должны появится новые интерактивные виджеты, и новые способы взаимодействия.

Большие изменения стоит ожидать в watchOS 9, там обновят систему уведомлений и добавят новые функции для отслеживания здоровья.