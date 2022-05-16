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В операционной системе iOS 16 обновятся приложения Apple, но выглядеть они будут так же

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До презентации новых версий операционных систем от Apple осталось совсем немного. Конференция разработчиков пройдет с 6 по 10 июня и на ней традиционно покажут новые версии ОС.
В этом году будут представлены iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 и macOS 13, и как написал обозревать Bloomberg Марк Гурмэн, в новой версии платформы для смартфонов произойдут небольшие изменения.

Выглядеть iOS 16 будет, как и прежде, но в ней должны появится новые интерактивные виджеты, и новые способы взаимодействия.

Большие изменения стоит ожидать в watchOS 9, там обновят систему уведомлений и добавят новые функции для отслеживания здоровья.

Apple
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