Последнее обновление Windows 11 и Windows 10 стало причиной сбоев в работе некоторых служб

Накопительное обновление для всех поддерживаемых Windows систем должно были исправить ошибки, но как оказалось одни были исправлены, а другие появились.

Microsoft несколько дней назад выпустила майское накопительное обновление под номером 22000.675 для Windows 11 и 19043.1706, 19042.1706 и 19041.1706 для разных сборок Windows 10.

Но как оказалось обновление привело к сбою в работе некоторых служб.

В Microsoft уже признали ошибку и пообещали в кратчайшие сроки выпустить патч, который исправит работу служб в процессе аутентификации клиентских и серверных версий ОС.

Пока Microsoft советует пользователям, которые столкнулись со сбоями работы служб, провести сопоставление сертификатов с учётными записями в Active Directory, причем это нужно будет сделать вручную.