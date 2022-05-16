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Последнее обновление Windows 11 и Windows 10 стало причиной сбоев в работе некоторых служб

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Накопительное обновление для всех поддерживаемых Windows систем должно были исправить ошибки, но как оказалось одни были исправлены, а другие появились.
Microsoft несколько дней назад выпустила майское накопительное обновление под номером 22000.675 для Windows 11 и 19043.1706, 19042.1706 и 19041.1706 для разных сборок Windows 10.

Но как оказалось обновление привело к сбою в работе некоторых служб.

В Microsoft уже признали ошибку и пообещали в кратчайшие сроки выпустить патч, который исправит работу служб в процессе аутентификации клиентских и серверных версий ОС.

Пока Microsoft советует пользователям, которые столкнулись со сбоями работы служб, провести сопоставление сертификатов с учётными записями в Active Directory, причем это нужно будет сделать вручную.

Microsoft Windows 10 Windows 11
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