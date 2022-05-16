Компания Harley-Davidson представила бюджетный электрический мотоцикл Del Mar

LiveWire была создана компанией Harley-Davidson для выпуска электрических мотоциклов, и накануне этот производитель представил свою новую модель.

LiveWire S2 Del Mar стала самой доступная в линейке. Она на американском рынке будет стоить от 15 тыс. долларов, тогда как самая дорогая модификация будет предлагаться за 17,7 тыс. долларов.

Новый мотоцикл создан на базе платформы S2, которая является масштабируемой, и на ней можно строить модели среднего и тяжелого класса.

LiveWire S2 Del Mar получил электрический мотор с 80-сильной отдачей, который обеспечивает мотоциклу разгон до первой «сотни» всего за 3,5 сек.



На одном заряде мотоцикл может проехать до 160 км, но такой пробег обеспечивается только в городе.

Первую партию LiveWire S2 Del Mar раскупили за 18 минут после старта приема заказов, причем партия состояла из 100 ед. Поставки мотоциклов клиентам начнут весной следующего года.