Точный макет iPhone 14 Pro Max представили на видео в Сети

На YouTube-канале Unbox Therapy сравнили iPhone 14 Pro Max с текущей версией флагманского смартфона от Apple.

Блогер в Китае заказал максимально точный и качественный макет iPhone 14 Pro Max, который по словам блогера даже лучше, чем используют производители чехлов.

С задней стороны iPhone 14 Pro Max дизайнерски не будет отличатся от iPhone 13 Pro Max, но за счет увеличенного блока основной камеры будущий флагман будет немного толще.

По слухам, в iPhone 14 Pro Max уже установят 48 Мп датчик изображения и дисплей ProMotion с частотой 120 Гц.

Главное отличие iPhone 14 Pro Max от iPhone 13 Pro Max можно увидеть спереди. Так, в модели 2022 года будет два выреза в экране — один под систему распознавания лиц, второй для фронтальной камеры.

Презентация iPhone 14 Pro Max, как и всей серии iPhone 14 состоится в сентябре, и по данным сетевых источников iPhone 14 Pro Max на рынке будет предлагаться по цене от 1200 долларов.

